23 февраля, 07:50

«Переоденут солдат и нападут»: Липовой раскрыл план провокации НАТО против России

Генерал Липовой раскрыл сценарий провокации НАТО с формой ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek

Запад может втянуть Москву в войну, устроив провокацию с «российскими» военнослужащими на восточных границах НАТО. Такое мнение высказал председатель президиума организации «Офицеры России», удостоенный золотой звезды Героя, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, конфликт между нашей страной и альянсом возможен только в данном случае, и признаки подготовки противника к такому сценарию уже не раз фиксировались.

«На территории Прибалтики на полигонах видели подразделения, одетые в российскую форму, применяющие российскую технику, которая проводила различного рода наступательные действия, в большей степени напоминающие провокационные», — сказал офицер ТАСС.

Липовой добавил, что намерения Североатлантического альянса подтверждают данные разведки. И Москве «абсолютно точно известно» об этом.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО вновь пытается занять центральное место в евро-атлантических процессах. По его словам, Москва видит, что страны — члены альянса активно перевооружаются.

Матвей Константинов
