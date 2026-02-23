Россиянам назвали 5 нововведений, которые повлияют на финансы с 1 марта

С начала марта в России вступает в силу ряд законов, касающихся личных финансов граждан. Речь идёт о многих сферах жизни — пенсиях, цифровых услугах, микрозаймах, путешествиях и пособиях.

Так, лица, отметившие 80-летие в феврале, в марте начнут получать увеличенную вдвое фиксированную часть страховой пенсии — чуть более 19 тысяч рублей. То же касается пожилых, получивших во втором месяце года I группу инвалидности.

Другой закон запретит стриминговым платформам, виртуальным кинотеатрам, образовательным порталам и прочим сервисам списывать ежемесячную оплаты за подписку без предупреждения клиента. Это будет полезно, если гражданин удалил данные карты или решил отказаться от услуг.

Ещё одно нововведение связано с получением микрозаймов — микрокредитным организациям (МКО) запретят дистанционно выдавать деньги без подтверждения личности по биометрии. А со следующего года это коснётся микрофинансовых организаций (МФО).

Что касается путешествий по России, то изменений несколько. Так, с 1 марта электронный посадочный талон будет юридически приравниваться к распечатанному. А авиакомпаниям уточнят сроки предоставления воды, еды и жилья для пассажиров задержанных рейсов.

Кроме того, теперь пассажиры смогут вернуть стоимость билета при таких форс-мажорных обстоятельствах, как болезнь близкого родственника или длительная задержка рейса. В гостиничной сфере также вводится значимая гарантия: при отмене бронирования до даты заезда россияне получат право на полный возврат внесенной предоплаты.

Последние изменения касаются порядка начисления единого пособия на ребёнка. Так, с начала весны, если размер алиментов не установлен судом, он будет определяться из среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год, а не на основе минимального размера оплаты труда. По мнению экспертов, это помешает фиктивным разводам с целью получения государственной поддержки, пишет РБК.

Напомним, с 1 марта изменится и срок оплаты услуг ЖКХ. Он сдвинется на пять дней — до 15 числа каждого месяца. Власти считают, что это поможет гражданам вовремя оплачивать коммуналку после получения зарплаты, не дожидаясь просрочек и пеней.