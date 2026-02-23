Россиян предупредили о штрафах за оставленные в подъезде вещи

Оставленные в общем коридоре старые вещи могут обернуться крупным штрафом. В беседе с RT об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он пояснил, что главная причина кроется в правилах пожарной безопасности. Загромождение путей эвакуации считается нарушением, за которое инспекция может привлечь по статье 20.4 КоАП.

«Жителю в таком случае может грозить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, организации — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей», — отметил эксперт.

Кроме того, существуют санитарные нормы. Скопление хлама способно привести к появлению насекомых, а управляющие компании рискуют получить штрафы за беспорядок в местах общего пользования. Поэтому коммунальщики, скорее всего, просто выбросят бесхозные вещи.

В качестве альтернативы Бондарь предложил использовать домовые чаты для обмена вещами, чтобы не нарушать правила и не создавать опасность.

