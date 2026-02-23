Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 08:13

ВСУ планируют массовую рассылку вредоносного ПО российским военным 23 февраля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alliance Images

Украинские спецслужбы планируют массовую рассылку опасного программного обеспечения российским военнослужащим. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Сегодня планируется массовая рассылка среди российских военнослужащих вредоносного ПО под видом информационного материала», — заявил собеседник.

Собеседник агентства из силовых структур рассказал о схеме кибератаки: военным будет поступать сообщение с файлом «Путь подразделения в ходе СВО», внешне напоминающим ссылку на ресурс «Википедии». Если боец перейдёт по этому адресу, его мобильное устройство окажется под угрозой взлома, что позволит противнику похитить как личные данные, так и другую информацию, хранящуюся в телефоне.

От генерала до рядового: как Telegram охотится за российскими военными в зоне СВО
От генерала до рядового: как Telegram охотится за российскими военными в зоне СВО

Ранее ФСБ показала видео с осуждённым за госизмену хакером из Кузбасса. Ему назначили 16 лет колонии, штраф 100 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Хакеры
  • Хакерские атаки
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar