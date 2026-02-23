ВСУ планируют массовую рассылку вредоносного ПО российским военным 23 февраля

Украинские спецслужбы планируют массовую рассылку опасного программного обеспечения российским военнослужащим. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Сегодня планируется массовая рассылка среди российских военнослужащих вредоносного ПО под видом информационного материала», — заявил собеседник.

Собеседник агентства из силовых структур рассказал о схеме кибератаки: военным будет поступать сообщение с файлом «Путь подразделения в ходе СВО», внешне напоминающим ссылку на ресурс «Википедии». Если боец перейдёт по этому адресу, его мобильное устройство окажется под угрозой взлома, что позволит противнику похитить как личные данные, так и другую информацию, хранящуюся в телефоне.

Ранее ФСБ показала видео с осуждённым за госизмену хакером из Кузбасса. Ему назначили 16 лет колонии, штраф 100 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.