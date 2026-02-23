Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 09:18

Жертвы подмены в советском роддоме из Приморья готовят иск в Верховный суд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stepan Skorobogadko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stepan Skorobogadko

Семьи Семёновых и Москальковых, чьи сыновья были перепутаны в роддоме Лесозаводска Приморского края, собираются подать жалобу в Верховный суд России. Об этом сообщал адвокат потерпевших Александр Зорин.

«Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», — сказал он ТАСС.

Водитель грузовика спустя 60 лет узнал, что его подменили в роддоме
Водитель грузовика спустя 60 лет узнал, что его подменили в роддоме

Как сообщал Life.ru, инцидент произошёл в роддоме Лесозаводска в 1989 году. В медучреждении перепутали двух новорождённых мальчиков. После того как ошибка вскрылась, семьи начали судебные разбирательства. Пострадавшие требовали компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей. Однако суды отказали в выплате, пояснив, что законодательство СССР, действовавшее на момент происшествия, не предусматривало возмещения морального вреда в современном понимании.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Верховный суд
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar