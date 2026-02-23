Жертвы подмены в советском роддоме из Приморья готовят иск в Верховный суд

Семьи Семёновых и Москальковых, чьи сыновья были перепутаны в роддоме Лесозаводска Приморского края, собираются подать жалобу в Верховный суд России. Об этом сообщал адвокат потерпевших Александр Зорин.

«Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», — сказал он ТАСС.

Как сообщал Life.ru, инцидент произошёл в роддоме Лесозаводска в 1989 году. В медучреждении перепутали двух новорождённых мальчиков. После того как ошибка вскрылась, семьи начали судебные разбирательства. Пострадавшие требовали компенсацию морального вреда в размере 30 млн рублей. Однако суды отказали в выплате, пояснив, что законодательство СССР, действовавшее на момент происшествия, не предусматривало возмещения морального вреда в современном понимании.