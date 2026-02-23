Директора франшизы «Крошка-картошка» арестовали после избиения женщины в Москве

В Москве суд вынес приговор одному из директоров сети «Крошка-Картошка». В первые дни нового года мужчина устроил конфликт с незнакомой женщиной, который закончился для него административным арестом.

Инцидент произошёл ещё 8 января. Как следует из материалов дела, директор вёл себя агрессивно и нарушал общественный порядок. В какой-то момент он перешёл от слов к делу: скинул рюкзак женщины на землю, а затем нанёс ей удар ладонью в лицо. Пострадавшая не удержалась на ногах и ударилась головой.

В суде мужчина свою вину признал. Он подтвердил все обстоятельства, изложенные в протоколе, но подчеркнул, что умысла причинять боль у него не было. Однако судью эти доводы не убедили, тем более что выяснилось: ресторатор и раньше попадал в поле зрения полиции. В итоге за мелкое хулиганство его отправили под административный арест на пять суток.

