Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 08:43

Директора франшизы «Крошка-картошка» арестовали после избиения женщины в Москве

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Москве суд вынес приговор одному из директоров сети «Крошка-Картошка». В первые дни нового года мужчина устроил конфликт с незнакомой женщиной, который закончился для него административным арестом.

Инцидент произошёл ещё 8 января. Как следует из материалов дела, директор вёл себя агрессивно и нарушал общественный порядок. В какой-то момент он перешёл от слов к делу: скинул рюкзак женщины на землю, а затем нанёс ей удар ладонью в лицо. Пострадавшая не удержалась на ногах и ударилась головой.

В суде мужчина свою вину признал. Он подтвердил все обстоятельства, изложенные в протоколе, но подчеркнул, что умысла причинять боль у него не было. Однако судью эти доводы не убедили, тем более что выяснилось: ресторатор и раньше попадал в поле зрения полиции. В итоге за мелкое хулиганство его отправили под административный арест на пять суток.

Суд отправил под домашний арест петербуржца, убившего и расчленившего жену
Суд отправил под домашний арест петербуржца, убившего и расчленившего жену

Ранее в Москве компания парней избила прохожего. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar