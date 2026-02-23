Один из двадцати: Медик вспомнил историю чудесного спасения под обломками Басманного рынка

Ровно 20 лет назад, 23 февраля 2006 года, в Москве произошло одно из самых страшных происшествий в истории города — обрушение крыши Басманного рынка. В 5:20 утра кровля здания рухнула, унеся жизни 68 человек. Жертвами трагедии стали граждане России, Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана.

Фельдшер скорой помощи Михаил, работавший на месте трагедии, поделился с РИА «Новости» воспоминаниями. По его словам, когда бригады приехали к 9:10, «живыми не пахло» — из-под завалов доставали только погибших. Однако спустя полтора-два часа спасатели МЧС закричали: «Живой!»

«За время, пока мы там стояли, из-под завалов ещё отнесли порядка 20 тел. Наверное, всё же это чудо, что среди плюс-минус 20 жертв один был живой», — вспоминает Михаил.

Выжившим оказался мужчина 50–55 лет. У него были переломы таза, но крыша легла так, что не придавила его насмерть. Пострадавший спрашивал о сыне, который тоже находился на рынке, но его судьба осталась неизвестной. Мужчину госпитализировали в ГКБ №29.

Фельдшер также описал картину происшествия: заваленный рынок, десятки машин МЧС, оцепление, труповозки и полевую кухню рядом с телами.

«Снежок подсыпал, помню, просто трупы покрывались снежком... Что удивительно, рядом с телами расположили полевую кухню — горячий чай и бутерброды», — добавил он.

Среди погибших была пожилая россиянка, пришедшая на рынок в пять утра за укропом.

