В Чечне и КЧР объявили угрозу атаки дронов
В Чечне ввели режим беспилотной опасности. Это следует из сообщения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.
Также беспилотная опасность объявлена на территории Карачаево-Черкессии. А вот в Сочи угрозу БПЛА отменили.
