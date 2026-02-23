В Чечне и КЧР объявили угрозу атаки дронов

В Чечне ввели режим беспилотной опасности. Это следует из сообщения единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

Также беспилотная опасность объявлена на территории Карачаево-Черкессии. А вот в Сочи угрозу БПЛА отменили.