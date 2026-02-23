Олимпиада в Милане
Регион
23 февраля, 06:10

Силы ПВО сбили шесть украинских дронов над Азовским морем и Адыгеей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников. Инциденты зафиксированы над Азовским морем и территорией Республики Адыгея. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«23 февраля с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять БПЛА — над акваторией Азовского моря и один БПЛА — над территорией Республики Адыгея», — говорится в сообщении.

Расчёты ПВО уничтожили 13 БПЛА ВСУ над Воронежской областью
Ранее сообщалось, что за сутки расчёты противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 152 беспилотника Вооружённых сил Украины над различными регионами страны. Наибольшее количество БПЛА — 65 — было сбито над Белгородской областью, 35 — над Саратовской областью, 16 — над территорией Республики Крым.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
