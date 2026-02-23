Олимпиада в Милане
23 февраля, 04:57

ПВО за ночь сбила 152 дрона ВСУ над регионами РФ и акваторией Азовского моря

Обложка © Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 152 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 65 — сбили над Белгородской областью. 35 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, 16 — над территорией Республики Крым. По восемь беспилотников уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, по четыре — над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря, по три — над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан. Ещё по два аппарата перехватили над Курской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Тверской областями.

Над Ростовской областью ночью сбили беспилотники в четырёх районах
Ранее дежурные средства ПВО уничтожили беспилотники в небе над Альметьевским районом. При падении обломков на территории промышленной зоны произошло локальное возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет. В настоящее время ведётся работа по ликвидации последствий. Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет.

