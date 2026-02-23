Расчёты ПВО уничтожили 13 БПЛА ВСУ над Воронежской областью

Расчёты противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над городом и шестью районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском, Лискинском, Острогожском и Россошанском районах! <...> Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона», — говорится в сообщении.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотники в небе над Альметьевским районом в Татарстане. При падении обломков на территории промышленной зоны произошло локальное возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет. В настоящее время ведётся работа по ликвидации последствий.