Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 04:00

Расчёты ПВО уничтожили 13 БПЛА ВСУ над Воронежской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Расчёты противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над городом и шестью районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Отмена непосредственной угрозы атаки БПЛА в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском,  Лискинском, Острогожском и Россошанском районах! <...> Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона», — говорится в сообщении.

Гладков: Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Пушкарное, ранена женщина
Гладков: Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Пушкарное, ранена женщина

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотники в небе над Альметьевским районом в Татарстане. При падении обломков на территории промышленной зоны произошло локальное возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет. В настоящее время ведётся работа по ликвидации последствий.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar