В новом российском классификаторе профессий остались кучер, лифтёр и мельник

В обновлённом общероссийском классификаторе профессий осталось целое множество исторических специальностей. Документ пришёл на смену перечню, действовавшему с 1994 года, и также содержит современные названия.

Государство признаёт существование, например, сотрудников сфер IT, дизайна и производства контента. Однако в списке затесались и, казалось бы, давно забытые специальности: кучер, лифтёр, мельник, телеграфист и радиотелеграфист и ревизор.

Те же телеграфисты всё ещё заняты на железной дороге, в армии, авиации и государственных структурах, а ревизоры полезны во многих отраслях экономики, где важно контролировать финансово-хозяйственную деятельность. Что касается лифтёров, то их власти считают группой «неквалифицированных работников», подобных билетёрам и гардеробщикам.

Среди новых специальностей — фитнес-тренер, спа-косметик, грумер, лейаут-артист и компоузер, копирайтер и SMM-менеджер, промоутер и девелопер, а также целое множество других наименований. Всего в перечне заявлено почти 5,6 тысячи профессий и около 4,3 тысячи должностей. Причём порядка полуторатысяч приходятся на различных машинистов, аппаратчиков и операторов, а ещё сотни обозначают разных инженеров, слесарей и монтажников.

Напомним, сегодня рабочие специальности пользуются большим спросом в России. И зарплаты на таких должностях куда приличнее, чем где-либо ещё. Например, сотни тысяч рублей в месяц можно получать, будучи сварщиком или токарем.