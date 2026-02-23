Олимпиада в Милане
ВСУ обесточили более 260 населённых пунктов в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Proxima Studio

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате массированных атак со стороны ВСУ, направленных на энергетическую инфраструктуру региона, более 260 населённых пунктов остались без света. Для проведения ремонтных работ и предотвращения более серьёзных аварий были введены графики временного ограничения потребления электроэнергии.

«На данный момент эти меры коснулись более 260 населённых пунктов Запорожской области», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

По его словам, объекты здравоохранения и критической инфраструктуры обеспечены резервным электроснабжением. Никаких перебоев с медицинской помощью нет, добавил Балицкий.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Запорожской области. В настоящий момент сохраняется угроза повторных ударов, ситуация остаётся на контроле экстренных служб.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

