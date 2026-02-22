В районе Запорожской АЭС заметили беспилотники ВСУ
Энергоблок №2 Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
В течение последних суток в районе Запорожской АЭС в Энергодаре фиксировали украинские беспилотники. Об этом рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Дроны ВСУ фиксировали в районе расположения станции», — сказала собеседница ТАСС.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС продолжает работать на одной линии. Этому предшествовало отключение ЛЭП «Ферросплавная-1».
