В районе Запорожской АЭС заметили беспилотники ВСУ

В течение последних суток в районе Запорожской АЭС в Энергодаре фиксировали украинские беспилотники. Об этом рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Дроны ВСУ фиксировали в районе расположения станции», — сказала собеседница ТАСС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС продолжает работать на одной линии. Этому предшествовало отключение ЛЭП «Ферросплавная-1».