22 февраля, 12:08

В районе Запорожской АЭС заметили беспилотники ВСУ

Энергоблок №2 Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

В течение последних суток в районе Запорожской АЭС в Энергодаре фиксировали украинские беспилотники. Об этом рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Дроны ВСУ фиксировали в районе расположения станции», — сказала собеседница ТАСС.

Город-спутник ЗАЭС Энергодар оказался полностью обесточен

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожская АЭС продолжает работать на одной линии. Этому предшествовало отключение ЛЭП «Ферросплавная-1».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

