Город-спутник ЗАЭС Энергодар оказался полностью обесточен

В Энергодаре Запорожской области произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своём Telegram-канале.

«На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области. Энергетики выясняют причины обеспечения», — написал мэр.

По его словам, специалисты уже приступили к переводу социально значимых объектов на автономные источники электроснабжения. О сроках восстановления подачи электричества пока не сообщается.