22 февраля, 09:00

Город-спутник ЗАЭС Энергодар оказался полностью обесточен

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В Энергодаре Запорожской области произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своём Telegram-канале.

«На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области. Энергетики выясняют причины обеспечения», — написал мэр.

По его словам, специалисты уже приступили к переводу социально значимых объектов на автономные источники электроснабжения. О сроках восстановления подачи электричества пока не сообщается.

Лихачёв подчеркнул обострение ситуации вокруг Энергодара из-за ежедневных атак

Ранее сообщалось, что из-за массированной атаки ВСУ по энергетической системе Запорожской области, без света остался весь регион. На данный момент электроснабжение оперативно восстановлено в ряде муниципальных и городских образований в области — без света пока остаётся около 50% территории.

