Город-спутник ЗАЭС Энергодар оказался полностью обесточен
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
В Энергодаре Запорожской области произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своём Telegram-канале.
«На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области. Энергетики выясняют причины обеспечения», — написал мэр.
По его словам, специалисты уже приступили к переводу социально значимых объектов на автономные источники электроснабжения. О сроках восстановления подачи электричества пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что из-за массированной атаки ВСУ по энергетической системе Запорожской области, без света остался весь регион. На данный момент электроснабжение оперативно восстановлено в ряде муниципальных и городских образований в области — без света пока остаётся около 50% территории.
