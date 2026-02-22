После атаки ВСУ без света остаётся около 50% Запорожской области

Электроснабжение оперативно восстановлено в ряде муниципальных и городских образований в Запорожской области. Без света остаётся около 50% территории региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. <...> Ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — в течение дня. Энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее по всей территории области», — написал он в своём телеграм-канале.

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 29 — сбили над Белгородской областью. 14 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью. По 11 дронов уничтожили над Воронежской и Смоленской областями. Девять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа перехватили над Брянской областью, семь — над Курской областью, три — над Калужской областью. По одному БПЛА сбили над территорией Республики Крым и территорией Московского региона.