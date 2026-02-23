Поставки американского миндаля в Россию достигли максимума за три года

По итогам 2025 года поставки миндаля из Соединённых Штатов в Россию выросли до максимального уровня за последние три года. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на американские статистические службы.

В прошлом году американские компании отправили на российский рынок товар на общую сумму 564,1 тысячи долларов. Для сравнения, в 2024-м аналогичный показатель составлял лишь 128,5 тысячи долларов. Таким образом, за год объём поставок в сумме увеличился в 4,4 раза. Примечательно, что это наилучший результат с 2022 года, когда экспорт миндаля в Россию достигал 791,2 тысячи долларов.

Главным же покупателем американского миндаля в мире остаётся Индия, на долю которой пришлась пятая часть всех поставок — 21,1%. В тройку лидеров также вошли Испания — 8,5% и Объединённые Арабские Эмираты, которым досталось 7,3% экспорта. Замыкают первую пятёрку Турция (5,8%) и Нидерланды (5,4%).

Ранее сообщалось, что Россия поднялась на шестое место в мире по объёму экспорта картофельных чипсов, установив новый рекорд по итогам 2025 года. Отечественные компании поставили за рубеж 56 тысяч тонн снеков на общую сумму 248 миллионов долларов, что на 23% превышает показатели предыдущего года.