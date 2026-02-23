Лукашенко: Наследники нацистов готовят «бронекулак» для броска на восток

Александр Лукашенко заявил, что у белорусских границ сейчас формируется настоящий «бронированный кулак». Президент РБ считает, что «наследники нацистов» готовят удар в восточном направлении — в Минске внимательно следят за развитием ситуации.

Чтобы дать отпор возможной агрессии, нужна мощная и современная армия. Лукашенко подчеркнул, что такую армию в Белоруссии создавали долгие годы. Именно сила национальных войск и единство народа он назвал главной гарантией мирного будущего страны.

В своём поздравлении президент также вспомнил уроки истории. Он напомнил, что 85 лет назад, во время войны с гитлеровцами, именно сплочённость и подвиг предков позволили отстоять свободу. Лукашенко призвал не забывать подвиг героев, ведь «забвение истории может привести к повторению трагедии».