23 февраля, 10:30

Житель Подмосковья разбился насмерть при спуске с 9-го этажа по простыням

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Отчаянная попытка жителя Подмосковья покинуть свою квартиру, расположенную на девятом этаже, обернулась трагедией. Спустившись по импровизированному канату из простыней, он потерял равновесие и разбился насмерть, сообщает Telegram-канал Baza.

Место трагедии. Фото © Telegram / Baza

Ночь в деревне Сапроново обернулась кошмаром для соседей 40-летнего мужчины, который, будучи сильно пьян, беспрерывно кричал в окно. К утру, не выдержав, жители вызвали полицию и скорую помощь. Когда стражи порядка начали стучать в дверь, мужчина, находясь в бреду, твердил, что его заперли. Далее он связал простыни и предпринял попытку спуститься из окна, но сорвался и разбился насмерть. Прибывшие врачи уже ничем не могли помочь.

Ранее в Санкт-Петербурге дворнику чудом удалось поймать выпавшего из окна 7-го этажа ребёнка. По словам очевидцев, коммунальщик получил перелом рёбер и руки. Ребёнка госпитализировали в реанимацию. Предварительно, у него диагностировали перелом ноги.

Наталья Демьянова
