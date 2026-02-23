Житель Подмосковья разбился насмерть при спуске с 9-го этажа по простыням
Отчаянная попытка жителя Подмосковья покинуть свою квартиру, расположенную на девятом этаже, обернулась трагедией. Спустившись по импровизированному канату из простыней, он потерял равновесие и разбился насмерть, сообщает Telegram-канал Baza.
Место трагедии. Фото © Telegram / Baza
Ночь в деревне Сапроново обернулась кошмаром для соседей 40-летнего мужчины, который, будучи сильно пьян, беспрерывно кричал в окно. К утру, не выдержав, жители вызвали полицию и скорую помощь. Когда стражи порядка начали стучать в дверь, мужчина, находясь в бреду, твердил, что его заперли. Далее он связал простыни и предпринял попытку спуститься из окна, но сорвался и разбился насмерть. Прибывшие врачи уже ничем не могли помочь.
Ранее в Санкт-Петербурге дворнику чудом удалось поймать выпавшего из окна 7-го этажа ребёнка. По словам очевидцев, коммунальщик получил перелом рёбер и руки. Ребёнка госпитализировали в реанимацию. Предварительно, у него диагностировали перелом ноги.
