Житель Подмосковья разбился насмерть при спуске с 9-го этажа по простыням

Отчаянная попытка жителя Подмосковья покинуть свою квартиру, расположенную на девятом этаже, обернулась трагедией. Спустившись по импровизированному канату из простыней, он потерял равновесие и разбился насмерть, сообщает Telegram-канал Baza .

Ночь в деревне Сапроново обернулась кошмаром для соседей 40-летнего мужчины, который, будучи сильно пьян, беспрерывно кричал в окно. К утру, не выдержав, жители вызвали полицию и скорую помощь. Когда стражи порядка начали стучать в дверь, мужчина, находясь в бреду, твердил, что его заперли. Далее он связал простыни и предпринял попытку спуститься из окна, но сорвался и разбился насмерть. Прибывшие врачи уже ничем не могли помочь.