В Москве директор центра лечения алкоголизма избил пожилую мать после запоя с женой

Директор московского центра лечения алкоголизма Сергей Спирин попал в скандал: после четырёхдневного запоя вместе с женой он жестоко избил свою 78-летнюю мать. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Спирин и его супруга, которая тоже работает в реабилитационном центре, устроили многодневный запой. Попытка пожилой женщины остановить пьющих родственников обернулась для неё больницей. Сначала невестка ударила пенсионерку по спине, а затем и сын нанёс удар по голове.

Мать госпитализировали с ушибами головы и спины. Самому Спирину пришлось объясняться с полицией, его жена тем временем отсыпается дома.

Неизвестно, когда врачи вернутся к работе в Центр ментального здоровья, где лечат от алкогольной и нервной зависимости. К слову, один приём у Спирина стоит от 8,5 до 15 тысяч рублей.

А вот в Балашихе женщины в возрасте в обиду себя не дают: так одна пенсионерка держит в страхе всю многоэтажку. На неё уже два года не могут найти управу — на счету дебоширки не только постоянные угрозы, но и реальные преступления: она поджигала детские коляски в подъезде и убивала собак.