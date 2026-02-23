В Москве директор центра лечения алкоголизма избил пожилую мать после запоя с женой
Сергей Спирин. Обложка © Центр ментального здоровья доктора Спирина С.А.
Директор московского центра лечения алкоголизма Сергей Спирин попал в скандал: после четырёхдневного запоя вместе с женой он жестоко избил свою 78-летнюю мать. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, Спирин и его супруга, которая тоже работает в реабилитационном центре, устроили многодневный запой. Попытка пожилой женщины остановить пьющих родственников обернулась для неё больницей. Сначала невестка ударила пенсионерку по спине, а затем и сын нанёс удар по голове.
Мать госпитализировали с ушибами головы и спины. Самому Спирину пришлось объясняться с полицией, его жена тем временем отсыпается дома.
Неизвестно, когда врачи вернутся к работе в Центр ментального здоровья, где лечат от алкогольной и нервной зависимости. К слову, один приём у Спирина стоит от 8,5 до 15 тысяч рублей.
А вот в Балашихе женщины в возрасте в обиду себя не дают: так одна пенсионерка держит в страхе всю многоэтажку. На неё уже два года не могут найти управу — на счету дебоширки не только постоянные угрозы, но и реальные преступления: она поджигала детские коляски в подъезде и убивала собак.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.