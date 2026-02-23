Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 11:03

Делали на коленке, а сейчас в лидерах: Медведев рассказал о рывке России в производстве дронов

Медведев заявил, что РФ стала передовой страной в сфере беспилотников

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил положение дел в отечественной беспилотной авиации. По его словам, Россия совершила колоссальный рывок и сейчас является передовой страной в сфере создания дронов, хотя ещё недавно это направление считалось нашим слабым местом.

«У нас в прежнее время считалось, что беспилотная тема — это не наш конёк. Да, правда. Ракеты — да, самолёты — да, танки — да... А сейчас мы передовая страна в этом смысле», — отметил Медведев в разговоре с военнослужащими 23 февраля.

Особый интерес вызывает история становления отрасли. Как рассказал зампред Совбеза, на момент начала СВО о беспилотниках всерьёз никто не говорил, а необходимых компетенций у страны не было. Индустрию буквально создавали с нуля простые энтузиасты, вкладывая личные средства и работая «на коленке». Позже к этому процессу подключилось Министерство обороны, что позволило вывести производство на принципиально новый уровень.

Медведев: Киев постепенно начинает осознавать своё положение
Медведев: Киев постепенно начинает осознавать своё положение

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Военная техника
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar