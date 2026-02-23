Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим начинает осознавать реальность своего положения. Такие слова прозвучали в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации, где политик встретился с военнослужащими ВС РФ.

«Одно могу сказать: по моим ощущениям, некое осознание того, в какой они ситуации, постепенно приходит [к киевскому режиму]», — отметил Медведев.

По словам зампреда СБ, украинская сторона в целом воспринимает то, что озвучивает РФ относительно своей позиции, но ответа так и не даёт.

Ранее газета The Sunday Times сообщила о том, что киевскому режиму не хватает оружия и войск для продолжения боевых действий. В материале отмечается, что Украина значительно уступает российским войскам по численности и технике и нуждается в гораздо большем количестве пехоты и вооружений для продолжения боевых действий.