Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 10:58

Медведев: Киев постепенно начинает осознавать своё положение

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим начинает осознавать реальность своего положения. Такие слова прозвучали в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации, где политик встретился с военнослужащими ВС РФ.

«Одно могу сказать: по моим ощущениям, некое осознание того, в какой они ситуации, постепенно приходит [к киевскому режиму]», — отметил Медведев.

По словам зампреда СБ, украинская сторона в целом воспринимает то, что озвучивает РФ относительно своей позиции, но ответа так и не даёт.

Зеленский объяснил отказ вывода войск из Донбасса угрозой раскола на Украине
Зеленский объяснил отказ вывода войск из Донбасса угрозой раскола на Украине

Ранее газета The Sunday Times сообщила о том, что киевскому режиму не хватает оружия и войск для продолжения боевых действий. В материале отмечается, что Украина значительно уступает российским войскам по численности и технике и нуждается в гораздо большем количестве пехоты и вооружений для продолжения боевых действий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Медведев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar