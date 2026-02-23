Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что организация вновь готова выплатить олимпийским чемпионам и призёрам достойные призовые на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе — в случае, если Международный олимпийский комитет не пересмотрит своё отношение к политизации спорта и к системе выплат спортсменам.

«Если к Олимпиаде 2028 года МОК не изменит своего отношения к политике и призовым, IBA вновь готова выплатить олимпийским чемпионам и медалистам достойные призовые», — подчеркнул Кремлёв.

По словам главы IBA, история с призовыми на прошлых Играх стала для организации принципиальной. На Олимпиаде в Париже Кремлёв публично критиковал МОК за подход, при котором спортсмены, по его оценке, остаются без достойного вознаграждения. После турнира IBA выплатила более 3 млн долларов более чем сотне боксёров.

Схема выплат, которую тогда озвучивала организация, была следующей: за золотую медаль — 100 000 долларов, за серебро — 50 000, за бронзу — 25 000. Деньги распределялись между спортсменом, тренером и национальной федерацией: 50 000 получал сам чемпион, по 25 000 — тренер и федерация. Аналогичный принцип действовал и для других медалей. Отдельно IBA поощрила и тех, кто остановился в шаге от пьедестала: боксёры, занявшие пятое место, получили по 10 000 долларов.

Кремлёв считает, что сама логика олимпийского движения давно нуждается в перезагрузке.

Олимпиада уже давно не про спорт. Там слишком много политики и мало уважения к тем, кто годами проливает пот в зале. Сегодня на пьедестале МОК стоят не спортсмены, а политика, чужие интересы и закулисные игры. Сами спортсмены остаются без достойного вознаграждения за свой труд и без уверенности в завтрашнем дне Умар Кремлёв глава IBA

Спортивный функционер добавил, что надеется на изменения внутри Международного олимпийского комитета и смену курса.

«Я надеюсь, что новое руководство МОК избавится от старой “раковой опухоли”, которая убивает олимпийскую семью, и выберет путь независимости и защиты интересов спортсменов, тренеров и национальных федераций. Спортивным чиновникам не стоит забывать, что они — обслуживающий персонал, и их кресла ничего не стоят без спортсменов, тренеров и болельщиков», — добавил Кремлёв.

Умар Кремлёв и изменения в IBA

Умар Кремлёв за последние годы стал одной из заметных фигур в международном спортивном администрировании. В период его руководства IBA проходила организационную перестройку: создавались профильные комитеты (в том числе для тренеров, чемпионов и ветеранов), отдельное внимание уделялось развитию женского бокса, а также укреплялись направления, связанные с медицинским сопровождением и антидопинговыми процедурами.

На этом фоне Кремлёв регулярно подчёркивает необходимость “понятных правил” и большей прозрачности — как в части принятия решений, так и в финансовых процессах, чтобы федерации и спортсмены могли влиять на условия, а деньги не “растворялись” в закрытых схемах и посредниках.

Кремлёв Умар Назарович — биография и путь в боксе

В 2010-х годах Умар Кремлёв работал в сфере боксёрского менеджмента и промоутерских проектов, сотрудничал с российскими спортсменами и контактировал с представителями профессионального бокса за рубежом. С 2017 года он был членом исполкома Федерации бокса России, позже занял должность генерального секретаря.

В 2020 году Кремлёв покинул этот пост, объясняя решение тем, что совмещать работу в национальной федерации с деятельностью в IBA невозможно.

Попечительский совет ФСБР и позиция Умара Кремлёва

Помимо проектов в боксе, Кремлёв получил управленческую роль в спортивной борьбе: его назначили председателем попечительского совета Федерации спортивной борьбы России. Комментируя назначение, он назвал его честью и подчеркнул значение борьбы как “национального вида спорта” и “школы жизни”.

Сообщалось, что попечительский совет будет доформирован в ближайшее время и приступит к работе. В публичных оценках Кремлёв фигурирует как управленец с опытом реформ и построения крупных спортивных структур.