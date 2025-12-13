Путин в Индии
13 декабря, 17:37

7 золотых и 5 серебряных: Россия триумфально выступила на ЧМ по боксу

Россияне завоевали 7 золотых и 5 серебряных медалей на чемпионате мира по боксу

Обложка © Федерация Бокса России

На чемпионате мира по боксу в Дубае российские спортсмены завоевали 7 золотых и 5 серебряных медалей. Турнир проходит под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

Золотые медали для России завоевали:

  1. Всеволод Шумков (до 60 кг) — победил Абдумалика Халокова (Узбекистан).
  2. Илья Попов (до 63,5 кг) — обыграл Омара Ливазу (Киргизия).
  3. Исмаил Муцольгов (до 75 кг) — выиграл у Сабыржана Аккалыкова (Казахстан).
  4. Джамбулат Бижамов (до 80 кг) — одолел Жавохира Уммталиева (Узбекистан).
  5. Шарабутдин Атаев (до 86 кг) — победил Алексея Алфёрова (Белоруссия).
  6. Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) — победил Турабека Хабибуллаева (Узбекистан).
  7. Давид Суров (свыше 92 кг) — одержал победу над Арманом Махановым (Узбекистан).

Гаджимагомедов стал уже трёхкратным чемпионом мира, а Атаев — двукратным.

Серебряные медали достались Вячеславу Рогозину (до 54 кг), Баиру Батлаеву (до 51 кг), Сергею Колденкову (до 71 кг), Евгению Коолю (до 67 кг) и Эдмонду Худояну (до 48 кг). Призовой фонд турнира составляет 8 миллионов долларов, победитель каждой категории получит по 300 тысяч долларов, что является рекордом для боксёрских чемпионатов.

Ранее сообщалось, что россиянка Ангелина Мельникова выиграла многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, набрав 55,066 балла по сумме четырёх упражнений. Второе место заняла американка Лиэнн Вон с результатом 54,966, а третье место досталось китаянке Чжан Цинъин (54,633). Россиянка Людмила Рощина показала 11-й результат с 51,999 балла.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

