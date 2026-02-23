Во Франции захотели отказаться от членства в ЕС после слов депутата ЕП о России
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Франция должна покинуть ЕС. Это заявление последовало за высказыванием депутата Европарламента Томаша Здеховского, который предложил заморозить средства ЕС для Венгрии и приостановить её избирательные права в союзе, если Будапешт заблокирует санкции против России.
«Он идеальное воплощение того, что такое ЕС: твой голос имеет значение только в том случае, если ты идёшь в направлении того, чего хочет ЕС, в противном случае твой голос не имеет значения», — написал Филиппо в соцсети Х.
Резюмируя, политик выступил с призывом к выходу из ЕС и освобождению Франции.
Ранее Филиппо заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планирует развязать войну в Европе в 2027 году. Так он прокомментировал принятую в Европарламенте «безумную резолюцию, прославляющую европейскую армию» и усиление финансовой и военной помощи Украине. Филиппо пожаловался, что французские политики не проголосовали против этой инициативы.
