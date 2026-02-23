Задержан отец, переехавший дочь на тюбинге в Подмосковье

В Подмосковье задержан 40-летний мужчина, который насмерть задавил собственную восьмилетнюю дочь во время катания на тюбинге. Трагедия произошла вечером 22 февраля в деревне Румянцево (городской округ Мытищи).

Мужчина прицепил тюбинги к своей иномарке и катал двоих детей. На повороте налево «ватрушка» с девочкой съехала в сторону и угодила прямо под заднее правое колесо автомобиля. Отец не стал ждать скорую — он сам повёз ребенка в больницу. Медики реанимации боролись за жизнь девочки, но спасти её не удалось.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила задержание водителя по статье 91 УПК РФ. Изначально дело возбуждали по статье о причинении смерти по неосторожности, но позже переквалифицировали на более тяжкую — ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Прокуратура взяла расследование на контроль. В ведомстве уточнили, что в момент ЧП мужчина был абсолютно трезв — медицинское освидетельствование не выявило признаков опьянения.