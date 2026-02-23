Олимпиада в Милане
22 февраля, 21:27

В Мытищах погибла девочка при катании на тюбинге, привязанном к машине

Обложка © Life.ru

В Подмосковье произошла трагедия с ребёнком при катании на тюбинге, привязанном к автомобилю. Девочка 2017 года рождения погибла в деревне Румянцево городского округа Мытищи. Об этом пишет представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к внедорожнику. В результате девочка 2017 года рождения попала под колёса и от полученных травм скончалась. В настоящее время водитель направлен на медицинское освидетельствование», — говорится в сообщении.

Следственными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД напомнили, что катание на тюбингах должно происходить исключительно в специально оборудованных местах, строго запрещается привязывать их к автомобилям или другой технике.

А ранее на автодороге, соединяющей Ялту и Севастополь, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Honda совершил наезд на двух молодых людей, находившихся на обочине возле своего мопеда, в результате происшествия скончался 14-летний подросток. Водитель, будучи трезвым, не справился с управлением.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

