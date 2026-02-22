В Севастополе подросток на мопеде погиб под колёсами Honda

Вечером в субботу на автодороге, соединяющей Ялту и Севастополь, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль Honda совершил наезд на двух молодых людей, находившихся на обочине возле своего мопеда, в результате происшествия скончался 14-летний подросток.

Водитель автомобиля Honda сбил двух подростков на Лабораторном шоссе. Видео © Telegram / Полиция Севастополя

Авария случилась около 18 часов вечера на Лабораторном шоссе. По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки не справился с управлением и съехал на обочину, где в этот момент стояли 14-летний и 18-летний парни.

«В результате аварии 14-летний подросток погиб до прибытия скорой медицинской помощи, а 18-летний молодой человек получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

Проведённая проверка показала, что водитель на момент ДТП был трезв. В настоящее время по факту происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее на федеральной трассе «Каспий» в Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием трёх грузовиков. Один человек погиб, ещё один пострадал. По предварительной версии, одна из фур выехала со своей полосы и столкнулась с другой, зацепив при этом третий грузовик. Удар был такой силы, что у одного из автомобилей практически полностью отсутствует кабина.