Герой России Дамир Юсупов показал завораживающее видео с замёрзшим Байкалом с высоты 10 км

Герой России Дамир Юсупов показал, как выглядит замёрзший Байкал с высоты 10 тысяч метров. Видео он снял во время рейса из Читы в Екатеринбург 14 февраля 2026 года.

Пилот Дамир Юсупов показал видео замёрзшего Байкала с высоты 10 тысяч метров. Видео ©Telegram / Авиация от Дамира

«На видео — замёрзшее озеро Байкал (14.02.2026, рейс Чита-Екатеринбург) с высоты 10 километров. Хорошо видны остров Ольхон и полуостров Святой нос», — написал пилот.

В августе 2019 года Дамир Юсупов оказался в центре внимания всей страны. Тогда он выполнял плановый рейс Москва — Симферополь, но сразу после взлёта самолёт столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя отказали, и пилот принял решение сажать лайнер прямо в кукурузное поле в Подмосковье. Благодаря его действиям все 226 пассажиров и члены экипажа остались живы. Президент Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. Бортпроводников наградили орденами Мужества.

В 2023 году режиссёр Сарик Андреасян снял фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», посвящённый этому подвигу. Главную роль исполнил Егор Бероев. Также в картине сыграли Полина Максимова, Дмитрий Власкин, Михаил Тарабукин, Ольга Хохлова и другие.

Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге ледяной дождь полностью сковал 326-метровую телебашню. Очевидцы сравнили конструкцию с сосулькой, назвав её самой большой в культурной столице. Судя по опубликованным кадрам, металлические конструкции и антенны обледенели по всей высоте.