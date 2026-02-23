Создательница «Джингликов» получила 3,5 года колонии за хищение 77 млн рублей

Останкинский суд Москвы приговорил бывшего генерального директора студии «Опен Альянс Медиа» (ОАМ) Ольгу Потапову к 3,5 годам колонии общего режима. Она признана виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, в 2016 году Потапова убедила советника по безопасности президента агропромышленного холдинга «Мираторг» Владимира Седых вложить 77,3 миллиона рублей в производство мультфильмов, в том числе популярного сериала «Джинглики», созданного по идее писателя Олега Роя. За эти деньги инвестору были обещаны 10% акций студии, однако средства на счёт компании так и не поступили, а прибыли Седых не получил.

В ходе следствия выяснилось, что Потапова, по словам потерпевшего, потратила деньги на покупку дома в Италии. Свидетель Олег Рой подтвердил, что переданные инвестором средства на счетах студии не оседали, а позже Потапова «завладела всеми активами ОАМ».

Подсудимая вину не признала, утверждая, что сама вложила в проект миллионы долларов. Однако суд счёл её доводы надуманными, а умысел на хищение — доказанным. Примечательно, что суд отказал Потаповой в отсрочке наказания, несмотря на наличие двоих малолетних детей, что бывает редко. Приговор был вынесен 17 февраля.

