Профессор предупредила любителей спреев для носа об опасном «синдроме рикошета»

Спреи от заложенности носа при длительном использовании могут вызвать так называемый «синдром рикошета», когда отек слизистой только нарастает, а дышать становится сложнее, предупреждает профессор Вера Ларина из Института Клинической медицины Пироговского университета.

«При длительном и беспорядочном применении сосудосуживающих капель возможно формирование «синдрома рикошета», который выражается в нарастании отека слизистой оболочки носа и затруднении дыхания», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Деконгестанты сужают сосуды носа и снижают отёк, облегчая дыхание. Но при злоупотреблении препаратами нарушается работа ресничек слизистой, замедляется мукоцилиарный транспорт и снижается защита дыхательных путей. Врач уточняет, что спреи безопасны при краткосрочном применении — 3–7 дней в дозировке по возрасту.

