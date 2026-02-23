Владимир Путин
23 февраля, 13:52

В Раде обругали кабмин за перечисления украинцам и предупредили о «финансовой трагедии»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Украину может ожидать «финансовая трагедия» уже в начале весны, если Верховная Рада не примет закон о повышении налогов, необходимый для выполнения требований Международного валютного фонда. Об этом заявил глава налогового Комитета парламента Даниил Гетманцев, передаёт издание «Страна».

По словам депутата, у его коллег отсутствует предчувствие надвигающейся катастрофы, однако и он сам, и министр финансов Сергей Марченко понимают, что в середине весны средств на финансирование расходов просто не останется.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что перенос сроков исполнения обязательств перед МВФ не является основанием для их отмены — требования фонда остаются в силе и должны быть реализованы в полном объёме. Кроме того, Гетманцев выразил недовольство действиями кабмина, указав на нецелесообразность частых и разнообразных денежных перечислений гражданам, что, по его мнению, приводит к нерациональному использованию государственной казны.

Экс-премьер Азаров раскрыл размер многомиллиардной дыры в бюджете Украины
Ранее стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил своего венгерского коллегу Виктора Орбана в том, что тот препятствует выделению европейской финансовой помощи для Украины. В ответ на эти обвинения Орбан заявил, что его действия продиктованы исключительно защитой национальных интересов, особенно в свете враждебных шагов Киева в отношении Будапешта.

Вероника Бакумченко
