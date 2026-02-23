Олимпиада в Милане
23 февраля, 09:01

Экс-премьер Азаров раскрыл размер многомиллиардной дыры в бюджете Украины

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что реальный дефицит государственного бюджета Украины на 2026 год приближается к 50 миллиардам долларов. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Дефицит бюджета киевского режима составляет больше 30 миллиардов евро, это порядка 50 миллиардов долларов», — уточнил Азаров.

По его словам, даже кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро не спасёт ситуацию, поскольку основная часть этих средств пойдёт на военные цели, а не на макрофинансовую стабилизацию.

«Это огромная сумма, 90 миллиардов евро, это половина годового бюджета всего Европейского союза. 60 миллиардов на оружие и 30 миллиардов — финансирование дефицита бюджета киевского режима», — пояснил политик, добавив, что Киев ищет дополнительные источники финансирования у Японии (около 10 миллиардов долларов) и Норвегии (около 14 миллиардов долларов).

По его мнению, западные страны под видом защиты Украины создают агрессивное государство, нацеленное против России, уничтожая при этом саму Украину и её народ.

Ранее Азаров обвинил Великобританию, ФРГ и Францию в срыве мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Экс-премьер подчеркнул, что никаких средств на восстановление Запад не выделит, поскольку сегодня киевский режим получает финансирование исключительно на ведение боевых действий.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Николай Азаров
  • Мировая экономика
  • Экономика
