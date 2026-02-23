Западные страны виноваты в разжигании конфликта на Украине, они должны возобновить прямой диалог с Россией. С таким обвинением на портале издания Die Weltwoche выступил бывший Член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель, отметив, что нынешняя политика Европы выглядит недальновидной и контрпродуктивной.

«Зачем вообще нужно было провоцировать и раздражать русского медведя? Провоцировать такой конфликт на Украине, который потом приходится с большим трудом заканчивать — это просто полнейшая глупость», — сказал он.

Запад продолжает действовать неэффективно, избегая прямого диалога с Россией и погружаясь в пропаганду вокруг Украины. Он призвал европейские страны пересмотреть подход и вернуться к разговору с российской стороной вместо того, чтобы идеализировать главу киевского режима Владимира Зеленского и поддерживать культ вокруг конфликта.

Ранее сообщалось, что западные страны ослабли из-за конфликта на Украине, а руководство Европейского союза допускает ошибки, избегая контактов с Москвой. Представители ЕС сосредоточились на перевооружении и не предпринимают попыток связаться с президентом России Владимиром Путиным.