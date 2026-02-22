Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резким призывом к властям Франции пересмотреть внешнеполитический курс. В своём аккаунте в социальной сети Х он заявил о необходимости нормализации отношений с Россией и прекращении поддержки Киева.

«Это фантастика: французы поняли, что должны защищать мир, и поэтому прекратили посылать оружие и деньги Зеленскому! Давайте восстановим плодотворные отношения с Россией, давайте прекратим финансировать массовые убийства украинцев и коррупцию!» — заявил Филиппо.

Политик положительно оценил настроения внутри страны, отметив, что граждане Франции осознали важность отстаивания мира. По мнению лидера «Патриотов», Парижу следует незамедлительно остановить оказание военной и финансовой помощи Украине, а также отказаться от идеи отправки своих военнослужащих в зону конфликта. Филиппо подчеркнул, что такие действия помогут прекратить гибель людей и бороться с коррупцией, подпитываемой западными вливаниями.

«Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного французского солдата для Украины», — резюмировал свою позицию глава партии, призвав вместо этого выстраивать плодотворное сотрудничество с Москвой.

Ранее лидер французской правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что вступление Украины в Евросоюз может обернуться «прямой войной с Россией». По мнению оратора, структуры Евросоюза в ускоренном режиме пытаются интегрировать Украину в свои ряды, игнорируя возможные препятствия.