Во Франции назвали позором просьбу Макрона, адресованную Трампу

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал обращение президента Франции Эмманюэля Макрона к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой снять санкции США с бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона. Об этом стало известно из его личного блога в соцсети X.

Политик возмутился двойственностью позиции французского лидера: с одной стороны, Елисейский дворец ходатайствует перед Вашингтоном об отмене рестрикций в отношении Бретона, а с другой — сам Макрон лоббирует введение европейских санкций против Жака Бо и Ксавье Моро, которые позволили себе высказывать личную точку зрения. Как подчеркнул Филиппо, подобная линия поведения демонстрирует полную подмену понятий и служит ярким проявлением сути «макронизма».

«Какой позор! Марон только что написал Трампу и попросил отменить санкции США против самопровозглашённого цензора Тьерри Бретона...» — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Макрон обратился к Дональду Трампу с призывом отменить персональные санкции в отношении двух европейцев. Ограничительные меры затрагивают бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и судью Международного уголовного суда Николя Гийу. В своём письме французский лидер подчеркнул, что такие действия Вашингтона наносят ущерб автономии европейского права и являются несправедливыми.