22 февраля, 01:25

Макрон попросил Трампа снять санкции с экс-еврокомиссара Бретона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил письмо американскому лидера Дональду Трампу с просьбой отменить санкции в отношении ряда европейских граждан. Об этом сообщила газета La Tribune Dimanche. Речь идёт о бывшем еврокомиссаре по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоне и судье Международного уголовного суда Николя Гийу.

«Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введённые против Николя Гийу и Тьерри Бретона», — приводит издание выдержку из письма.

Напомним, что США ввели визовые ограничения против Бретона и других лиц, которых Вашингтон считает причастными к попыткам цензуры американцев. Макрон назвал санкции против Бретона подрывом автономии европейского нормотворчества. Он также раскритиковал ограничения в отношении судьи. По данным газеты, Макрон поручил вызвать в МИД Франции посла США для объяснений.

Макрон признался, что совершал большие ошибки из-за самоуверенности
Макрон признался, что совершал большие ошибки из-за самоуверенности

Ранее Дональд Трамп обнародовал в соцсети личную переписку с Эмманюэлем Макроном. В сообщениях французский президент предлагал организовать встречу «Группы семи» с участием российских представителей. Он также выражал недоумение по поводу политики Вашингтона в отношении Гренландии. Макрон осудил публикацию переписки, заявив о важности взаимного уважения между лидерами. В опубликованном обмене репликами также фигурировало сообщение от генсека НАТО Марка Рютте.

