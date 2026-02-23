Полиция Германии возбудила дело против пенсионера за сравнение Мерца с Пиноккио

Полиция немецкого города Хайльбронн начала расследование против пенсионера, который назвал канцлера Фридриха Мерца «Пиноккио» в комментарии в соцсети. Об этом сообщает газета Heilbronner Stimme.

Инцидент уходит корнями в прошлый октябрь, когда Мерц проводил встречи в Хайльбронне. В целях безопасности городская полиция временно ограничила проезд и проход по ряду улиц, о чём официально уведомила граждан через свой аккаунт в одной из социальных сетей.

«Пиноккио прибывает в Хайльбронн», — написал под этой публикацией один из пользователей, пожилой житель города, дополнив сообщение эмодзи с вытянутым носом.

Спустя несколько месяцев мужчина неожиданно получил официальное извещение. Выяснилось, что правоохранительные органы усмотрели в его действиях нарушение 188-го параграфа Уголовного кодекса ФРГ, который карает за оскорбление лиц, занимающихся политической деятельностью.

Сам пенсионер пребывает в растерянности от развернувшейся вокруг его шутки ситуации. В разговоре с корреспондентами Heilbronner Stimme он признался, что когда впервые сообщил знакомым о полученной повестке, те приняли это за розыгрыш — настолько нелепой и несоразмерной показалась им реакция властей.

Представители издания также выяснили, что заявителем по данному делу выступает не сам политик, а специализированный отдел хайльброннской полиции, в чьи обязанности входит мониторинг социальных сетей и выявление противоправного контента.

Ранее стало известно, что Мерц не смог сразу продолжить речь на съезде партии из-за бурных оваций в честь Ангелы Меркель. Политик представил залу свою предшественницу, которая возглавляла Правительство Германии с 2005 по 2021 год. Зал взорвался эмоциями, как только экс-канцлер появилась перед публикой.