23 февраля, 14:03

Поляки пообещали подсобить Киеву с вступлением в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Польша обещает помочь Украине как можно быстрее вступить в Европейский союз. Данное заявление сделал спикер польского сейма Влодимеж Чажастый в ходе встречи с председателем Верховной рады Украины Русланом Срефанчуком в Киеве.

Чажастый подчеркнул, что Варшава полностью поддерживает евроинтеграцию соседней страны и намерена активно участвовать в этом процессе. По его словам, Польша хочет, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС, и готова делиться собственными наработками. Польский политик заверил, что республика поможет Киеву не только советами, но и практическими действиями. В частности, с привлечением казны.

«Благодаря нашему опыту вы войдёте в ЕС как можно скорее. Мы поможем вам во всех делах, связанных с получением финансовых средств для Украины, в том числе средств ЕС», — сказал польский спикер.

В США заговорили о сумасшествии Зеленского после слов о вступлении Украины в НАТО

Ранее французский политик Николя Дюпон-Эньян предупредил, что принятие Украины в Евросоюз может привести к прямой конфронтации с Россией. Он считает, что спешка с приёмом Киева несёт для стран-членов сразу три серьёзные угрозы. В первую очередь это неминуемо втянет европейцев в военный конфликт с Москвой.

