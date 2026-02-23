«Как два напуганных щенка»: Айза раскрыла правду о свадьбе и первой брачной ночи

Айза-Лилуна Ай поделилась подробностями своей камерной росписи с возлюбленным Степаном Кузьменко в Индонезии. Кроме того, она показала подписчикам, как прошла её первая брачная ночь. Вместе с ней и Кузьменко в кровати спал пёс.

Айза показала, как прошла первая брачная ночь. Видео © Telegram/ AIZA-LILUNA

Пара не планировала масштабную съёмку и рассчитывала обойтись фотографиями «на телефон». Но за два дня до церемонии Степан нашёл профессионального фотографа.

Ночь перед регистрацией оказалась нервной: влюблённые почти не спали, боясь проспать. Айза собиралась сама — без визажиста, с минимальной косметикой и собственной укладкой. По её словам, именно поддержка Степана помогла ей почувствовать себя красивой и расслабиться.

«Мы были как два напуганных щенка. Фотограф помогал нам, ставил в позы и успокаивал», — призналась она.

Напомним, что блогерша Айза в третий раз вышла замуж и показала счастливое фото. Ранее Айза была замужем за рэпером Гуфом.