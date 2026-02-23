Беглов возложил цветы к мемориалу спасателей, погибших на пожаре гостиницы «Ленинград»

Санкт-Петербург почтил память жертв пожара в гостинице «Ленинград», произошедшего 23 февраля 1991 года. Губернатор Александр Беглов возложил цветы на Серафимовском кладбище, вспоминая девятерых пожарных и одного милиционера, погибших при спасении людей.

Трагедия стала одним из самых тяжёлых событий для города, но самоотверженность спасателей до сих пор служит примером мужества. В ходе церемонии также была выражена благодарность всем спасателям, а губернатор подчеркнул, что Петербург продолжает поддерживать пожарную службу, обновляя технику и открывая новые подразделения.

«35 лет назад этот день стал трагической страницей и героическим событием для нашего города. 23 февраля 1991 года девять ленинградских пожарных и сотрудник милиции ценой своей жизни спасли людей от огня в гостинице «Ленинград». Они не отступили, сражались до конца и выполнили свой долг – профессиональный и человеческий», – сказал Беглов.

Памятная церемония прошла на Серафимовском кладбище. Фото © Администрация Санкт-Петербурга

Пожар в гостинице «Ленинград» унёс жизни 16 человек, в том числе 9 сотрудников пожарной охраны. Фото © Администрация Санкт-Петербурга

Церемония памяти не ограничилась традиционным возложением цветов. На кладбище была отслужена заупокойная лития, а присутствующие почтили память погибших минутой молчания. К мемориалу пришли представители городской администрации, родственники, ветераны службы, коллеги и жители города, для которых эта дата имеет глубокое личное значение.

Особое внимание было уделено поддержке семей погибших. Губернатор выразил благодарность родным и близким, заверив их в постоянной поддержке города. Ветераны пожарной службы также были отмечены за их преданность делу и вклад в безопасность Петербурга.

В завершение церемонии Беглов посетил мемориал воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Таким образом, этот день памяти стал не только данью уважения прошлому, но и подтверждением важности поддержки тех, кто ежедневно рискует жизнью ради общества.

В 1991 году при тушении пожара в гостинице «Ленинград» было задействовано 57 пожарных расчетов и 378 человек. Результатом их работы стало спасение 253 человек, причём 36 из них были вынесены пожарными из горящего здания. К сожалению, девять пожарных погибли при исполнении служебного долга. Их захоронение состоялось на Серафимовском кладбище, где через два года был установлен мемориал с надписью «Ради жизни на земле».

