23 февраля, 15:59

В Москве дан старт третьему сезону военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Обложка © Telegram/ Зарница 2.0

В День защитника Отечества в Москве дали старт третьему сезону военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Торжественная церемония прошла в Музее Победы. Проект запустили «Движение Первых», «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН» при поддержке Росмолодёжи и Минпросвещения. Об этом рассказали в пресс-службе «Движения Первых».

В новом сезоне расширили возраст игроков — теперь могут участвовать ребята от 7 до 23 лет. Добавлена новая специальность — связист. Участников ждут состязания по тактической медицине, управлению БПЛА, огневой и строевой подготовке, а также марш-броски с использованием лазертага и дронов. Девиз проекта остаётся прежним: «Здесь рождается характер».

«Более 100 инструкторов Центра «ВОИН» примут участие во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Они будут работать на всех этапах игры от муниципалитетов до всероссийского финала. Инструкторы выступят экспертами, будут отвечать за судейство ключевых дисциплин: тактическая медицина, огневая подготовка, тактическая подготовка и управление БПЛА, – рассказал Герой России, участник президентской программы «Время героев», командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян.

Организаторы подчёркивают, что «Зарница 2.0» — это не только соревнования, но и профориентация. Игра помогает школьникам и студентам попробовать себя в условно-военных ролях — от штурмовика до военкора — и получить практические навыки под руководством наставников, среди которых ветераны и участники СВО. Финал третьего сезона запланирован на сентябрь 2026 года.

Ранее Life.ru писал, что «Движение Первых» запустило конкурс для детей и подростков «Мозаика культур». Победители смогут выставить свои творения в знаковой московской галерее. Задача участников – через рисунок передать дух своей страны: её культуру, традиции, красоту и мощь, основанную на единстве.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

