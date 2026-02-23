Владимир Путин
23 февраля, 15:49

Северо-западная часть Запорожской области оказалась обесточена из-за атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Артиллерийский удар со стороны ВСУ привёл к полному отключению электроснабжения в северо-западных районах Запорожской области. Такую информацию распространил в своём телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате очередного артобстрела по энергетической инфраструктуре отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области», — написал он.

Балицкий также сообщил, что энергетики уже приступили к ликвидации последствий повреждений и делают всё возможное для скорейшего восстановления подачи электричества. Ситуация осложняется тем, что сохраняется высокая вероятность повторных ударов по энергетическим объектам. Это вынуждает специалистов действовать с особой осторожностью и оперативностью.

Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Запорожской области. В настоящий момент сохраняется угроза повторных ударов, ситуация остаётся на контроле экстренных служб.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
