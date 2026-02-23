Экс-премьера Польши заподозрили в махинациях с углём из Казахстана
Обложка © ТАСС / PAWEL SUPERNAK / ЕРА
В Польше разгорается «угольный скандал» вокруг бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Речь идёт о закупках угля на 1,3 млрд злотых ($370 млн) из Казахстана, Австралии и Колумбии. По данным TVP Info, около 40% из 750 тысяч тонн топлива, приобретённых в 2020 году, оказались непригодны для передачи домохозяйствам. Это, как утверждается, привело к дополнительным расходам бюджета.
«Угольный скандал правительства Матеуша Моравецкого стал фактом... Правительственное Агентство стратегических резервов приняло решение о направлении уведомления... в прокуратуру», — заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.
