Экс-премьера Польши заподозрили в махинациях с углём из Казахстана

В Польше разгорается «угольный скандал» вокруг бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Речь идёт о закупках угля на 1,3 млрд злотых ($370 млн) из Казахстана, Австралии и Колумбии. По данным TVP Info, около 40% из 750 тысяч тонн топлива, приобретённых в 2020 году, оказались непригодны для передачи домохозяйствам. Это, как утверждается, привело к дополнительным расходам бюджета.