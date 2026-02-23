Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
23 февраля, 16:18

Экс-премьера Польши заподозрили в махинациях с углём из Казахстана

Обложка © ТАСС / PAWEL SUPERNAK / ЕРА

В Польше разгорается «угольный скандал» вокруг бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Речь идёт о закупках угля на 1,3 млрд злотых ($370 млн) из Казахстана, Австралии и Колумбии. По данным TVP Info, около 40% из 750 тысяч тонн топлива, приобретённых в 2020 году, оказались непригодны для передачи домохозяйствам. Это, как утверждается, привело к дополнительным расходам бюджета.

«Угольный скандал правительства Матеуша Моравецкого стал фактом... Правительственное Агентство стратегических резервов приняло решение о направлении уведомления... в прокуратуру», — заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

Ранее Life.ru писал, что поляки пообещали подсобить Киеву с вступлением в ЕС. Варшава полностью поддерживает евроинтеграцию соседней страны и намерена активно участвовать в этом процессе. Польша хочет, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС, и готова делиться собственными наработками.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Польша
  • Матеуш Моравецкий
  • Мировая политика
  • Политика
