От пользы до тюрьмы: как установить камеру в подъезде и не получить срок за соседскую дверь

В наши дни вопрос безопасности стоит довольно остро, поэтому многие прибегают к установке камер в подъезде. Но это может быть довольно рискованно с точки зрения закона и личного пространства соседей. Как обезопасить себя и дом без штрафов — расскажет Life.ru. 23 февраля, 22:15

Одной из главных потребностей человека является потребность в безопасности. Мы прибегаем ко многим методам, чтобы себя защитить, в том числе и к видеокамерам. Но устанавливают их не только на улицах или в магазинах, но и в подъездах. Однако это не всегда законно, и можно даже нарваться на приличный штраф. Сегодня разберём, когда видеокамера в подъезде, установленная из самых благих побуждений, может обернуться для вас наказанием.

Камера в подъезде

Подъезд — место хоть и закрытое, но не лишённое потенциальной опасности. Даже сосед может оказаться не таким добропорядочным, как вам казалось на первый взгляд. А потому жильцы иногда прибегают к одному из самых удобных и простых вариантов обезопасить себя и своё имущество — установке видеокамеры.

Можно ли ставить камеру в подъезде

Однако не всегда установленная в подъезде видеокамера только защищает вас. Она также может и нарушать права других жильцов. За это на вас могут написать жалобу, которая повлечёт за собой разбирательство и в итоге даже штраф. Закон не запрещает устанавливать камеру видеонаблюдения в подъезде, но он строго регламентирует, как и где она должна располагаться, чтобы не нарушать ничьих прав. И об этом мы и расскажем дальше.

Штрафы за установку камеры

Так, если камера была установлена без учёта необходимых требований, соседи могут обратиться в суд и потребовать привлечь вас к ответственности. Самое лёгкое наказание — это демонтаж камеры. Вас просто могут заставить убрать устройство, естественно за свой счёт.

Но также возможно и административное наказание в виде штрафа.

От 6 до 15 тысяч рублей вам может грозить за «незаконную обработку персональных данных»;

100–300 рублей вам могут назначить в качестве штрафа за самоуправство.

А вот если в поле зрения камеры попадает чужое имущество (входная дверь, например), последствия могут оказаться ещё серьёзнее:

штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев;

обязательные работы на срок до 360 часов;

исправительные работы сроком до одного года;

принудительные работы — до двух лет;

арест — до четырёх месяцев;

лишение свободы — до двух лет.

Обычно, конечно, суды ограничиваются штрафом, однако при наличии отягчающих обстоятельств, например публикации записей в Интернете, виновнику могут назначить и более серьёзное наказание.

Как правильно установить камеру?

Чтобы правильно установить камеру в подъезде многоквартирного дома и не нарваться на штраф, нужно соблюсти три условия.

Во-первых, так как подъезды, лестничные площадки и лифтовые холлы являются общедомовым имуществом, для внесения каких-либо изменений, в том числе установки камеры, необходимо согласие большинства (не менее ⅔) собственников помещений.

Во-вторых, установленная камера не должна нарушать права и свободы жильцов этого дома. В поле зрения объектива не могут попадать двери соседей или иное имущество. Это гарантируется Конституцией РФ.

В-третьих, важно установить табличку, предупреждающую о ведении видеонаблюдения.

А вот над своей дверью установка камеры согласия соседей не требует, главное, чтобы, кроме самой двери, ничего в поле зрения не попадало.

Если же камеру вы хотите установить в частном доме, то в таком случае никакого согласия собственников, разумеется, тоже не нужно. Главное, чтобы чужие дома не попадали в объектив и была установлена табличка.

Авторы Андрей Ананьев