Взрыв прогремел в Николаеве на территории неработающей АЗС, ранены 7 полицейских
Обложка © Нацполиция Украины
В Николаеве, на юге Украины, на территории нефункционирующей автозаправочной станции произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали семь сотрудников патрульной полиции, сообщили в Национальной полиции Украины. Двое из пострадавших — в тяжёлом состоянии.
Взрыв произошёл в 18:10, после того как патрульные заехали на заправку и припарковали свои авто для пересменки. Правоохранители рассматривают версию теракта.
Кадр с места ЧП. Фото © Нацполиция Украины
Ранее во Львове произошёл взрыв, в результате которого погибла полицейская. Возбуждено дело о теракте. В офисе генпрокурора добавили, что проводятся срочные следственные мероприятия, но детали пока не разглашаются. Предполагаемую исполнительницу теракта уже арестовали.
