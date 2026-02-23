Взрыв прогремел в Николаеве на территории неработающей АЗС, ранены 7 полицейских

В Николаеве, на юге Украины, на территории нефункционирующей автозаправочной станции произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали семь сотрудников патрульной полиции, сообщили в Национальной полиции Украины. Двое из пострадавших — в тяжёлом состоянии.

Взрыв произошёл в 18:10, после того как патрульные заехали на заправку и припарковали свои авто для пересменки. Правоохранители рассматривают версию теракта.

Кадр с места ЧП. Фото © Нацполиция Украины

Ранее во Львове произошёл взрыв, в результате которого погибла полицейская. Возбуждено дело о теракте. В офисе генпрокурора добавили, что проводятся срочные следственные мероприятия, но детали пока не разглашаются. Предполагаемую исполнительницу теракта уже арестовали.