Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 19:14

Россиянам рассказали, грозит ли опасность получившим подозрительные СБП-переводы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Получателям переводов через Систему быстрых платежей (СБП) беспокоиться не о чем. Как пояснил IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер, даже если перевод сопровождается провокационным комментарием, блокировка карты или иное наказание гражданам не грозят.

«Если кто-то попал в такую ситуацию, важно понимать, что за это ничего не может быть. Карточка не может быть заблокирована, потому что и банки, и госорганы в курсе этой проблемы. <...> Никакие наказания за это применяться не должны и не будут», — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Специалист объяснил, что заблокировать такие переводы на этапе отправки технически непросто: нужно анализировать огромные объёмы информации в режиме реального времени. Он добавил, что нужные системы мониторинга, скорее всего, уже используются, но на их массовое подключение потребуется время.

На карту упали деньги из ниоткуда? Финансист объяснил, почему это повод идти в полицию
На карту упали деньги из ниоткуда? Финансист объяснил, почему это повод идти в полицию

Ранее Life.ru раскрыл новую уловку мошенников с кодами подтверждения. Классическая схема с выманиванием кода из СМС перестаёт работать — слишком много предупреждений в самих сообщениях. Теперь аферисты делают ставку на телефонные звонки. Аферисты пытаются войти в аккаунт жертвы и, когда система предлагает подтвердить вход, убеждают человека, что звонок с кодом безопаснее СМС. Жертве говорят, что сейчас поступит звонок «по второй линии», робот продиктует четыре цифры, и их нужно повторить «оператору». При этом звонки идут через IP-телефонию, поэтому предупреждений о мошенниках нет, а голос на том конце убедительно представляется сотрудником банка или техподдержки.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar