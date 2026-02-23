Россиянам рассказали, грозит ли опасность получившим подозрительные СБП-переводы

Получателям переводов через Систему быстрых платежей (СБП) беспокоиться не о чем. Как пояснил IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер, даже если перевод сопровождается провокационным комментарием, блокировка карты или иное наказание гражданам не грозят.

«Если кто-то попал в такую ситуацию, важно понимать, что за это ничего не может быть. Карточка не может быть заблокирована, потому что и банки, и госорганы в курсе этой проблемы. <...> Никакие наказания за это применяться не должны и не будут», — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Специалист объяснил, что заблокировать такие переводы на этапе отправки технически непросто: нужно анализировать огромные объёмы информации в режиме реального времени. Он добавил, что нужные системы мониторинга, скорее всего, уже используются, но на их массовое подключение потребуется время.

Ранее Life.ru раскрыл новую уловку мошенников с кодами подтверждения. Классическая схема с выманиванием кода из СМС перестаёт работать — слишком много предупреждений в самих сообщениях. Теперь аферисты делают ставку на телефонные звонки. Аферисты пытаются войти в аккаунт жертвы и, когда система предлагает подтвердить вход, убеждают человека, что звонок с кодом безопаснее СМС. Жертве говорят, что сейчас поступит звонок «по второй линии», робот продиктует четыре цифры, и их нужно повторить «оператору». При этом звонки идут через IP-телефонию, поэтому предупреждений о мошенниках нет, а голос на том конце убедительно представляется сотрудником банка или техподдержки.