Дженнифер Лопес отпраздновала 18-летие двойняшек, опубликовав трогательным видео

Американская актриса Дженнифер Лопес отметила 18-летие своих детей — Эммы и Максимиллиана — публикацией видео с кадрами их взросления. Она вспомнила ночь их рождения в Нью-Йорке и описала обстоятельства, при которых появились двойняшки.

Поздравление Лопес своих детей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

«Вы родились посреди ночи, во время самой сильной и красивой снежной бури, которую Нью-Йорк видел за последние годы! Я помню, как ехала в машине и смотрела в окно, где в ту ночь всё сверкало и было покрыто белым покрывалом. В последние мгновения перед родами я чувствовала, как вы оба бьётесь у меня в животе. Казалось, будто сам Бог позаботился о том, чтобы вы пришли в мир, полный волшебства! В глубине души я знала, что так будет всегда!» — пишет Лопес.

Она подчеркнула, что с того дня её жизнь изменилась навсегда. Артистка отметила, что не может поверить в то, что детям уже исполнилось 18 лет, и назвала их добрыми, щедрыми и любящими людьми. В посте она добавила, что считает их появление значимым событием не только для себя, но и для всех, кто их знает, отметив их таланты и личные качества.

«Всегда помни, Лулу, что ты — моё солнышко… а ты, Макс, просто потрясающий такой, какой есть! С 18-летием, мои чудесные двойняшки!!!» — говорится в посте.

