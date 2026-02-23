Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 20:06

Дженнифер Лопес отпраздновала 18-летие двойняшек, опубликовав трогательным видео

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Американская актриса Дженнифер Лопес отметила 18-летие своих детей — Эммы и Максимиллиана — публикацией видео с кадрами их взросления. Она вспомнила ночь их рождения в Нью-Йорке и описала обстоятельства, при которых появились двойняшки.

Поздравление Лопес своих детей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

«Вы родились посреди ночи, во время самой сильной и красивой снежной бури, которую Нью-Йорк видел за последние годы! Я помню, как ехала в машине и смотрела в окно, где в ту ночь всё сверкало и было покрыто белым покрывалом. В последние мгновения перед родами я чувствовала, как вы оба бьётесь у меня в животе. Казалось, будто сам Бог позаботился о том, чтобы вы пришли в мир, полный волшебства! В глубине души я знала, что так будет всегда!» — пишет Лопес.

Она подчеркнула, что с того дня её жизнь изменилась навсегда. Артистка отметила, что не может поверить в то, что детям уже исполнилось 18 лет, и назвала их добрыми, щедрыми и любящими людьми. В посте она добавила, что считает их появление значимым событием не только для себя, но и для всех, кто их знает, отметив их таланты и личные качества.

«Всегда помни, Лулу, что ты — моё солнышко… а ты, Макс, просто потрясающий такой, какой есть! С 18-летием, мои чудесные двойняшки!!!» — говорится в посте.

«Как два напуганных щенка»: Айза раскрыла правду о свадьбе и первой брачной ночи
«Как два напуганных щенка»: Айза раскрыла правду о свадьбе и первой брачной ночи

Ранее Ляйсан Утяшева впервые показала, как выглядит её десятилетняя дочь София. Она сняла вместе с ней видео в лифте и опубликовала его перед совместным отпуском. На кадрах мама и дочка танцуют. Кроме того, Утяшева написала, что планирует погреться три дня на солнце.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дженнифер Лопес
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar