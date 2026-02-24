Владимир Путин
23 февраля, 21:18

Главы МИД около 20 стран осудили новые шаги Израиля на Западном берегу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Kret

Главы МИД около 20 государств осудили решения израильских властей по расширению контроля над Западным берегом реки Иордан. Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого распространило турецкое внешнеполитическое ведомство.

В документе содержится призыв к правительству Израиля отменить эти решения. Авторы заявления считают, что они ведут к ускорению незаконной поселенческой деятельности.

«Мы самым решительным образом осуждаем ряд недавних решений Израиля, которые вводят радикальное расширение незаконного контроля над Западным берегом», — указали министры.

Они также призвали прекратить насилие со стороны поселенцев в отношении палестинцев. Отдельно в заявлении подчёркивается важность сохранения статус-кво в Иерусалиме, особенно в месяц Рамадан. Участники подтвердили приверженность решению о создании двух государств в границах по состоянию на 4 июня 1967 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким заявлением в адрес Ирана. Он заявил, что страна готова к развитию событий по любому сценарию. Премьер предупредил, что в случае нападения Израиль ответит с силой, которую иранский режим не может себе представить. Нетаньяху также призвал оппозицию к национальному единству, отметив, что сейчас не время для внутренних споров.

Антон Голыбин
