Алкогольные психозы наступают: Россияне всё чаще попадают в клиники с «белой горячкой»

Россияне всё чаще сталкиваются с тяжёлыми психотическими эпизодами из-за длительной алкогольной зависимости. Такое состояние зачастую сопровождается галлюцинациями, тревогой и требует срочной медицинской помощи. О механизмах развития и причинах этой динамики рассказал Life.ru психиатр-нарколог клиники WORLD VISION CLINIC Сергей Литков.

В России отмечается увеличение числа обращений, связанных с алкогольными психозами — тяжёлыми психическими расстройствами, возникающими на фоне длительного употребления алкоголя. Речь идёт о клинических состояниях, требующих медицинского вмешательства и наблюдения в условиях специализированной помощи. Сергей Литков Психиатр-нарколог клиники WORLD VISION CLINIC

Алкогольный психоз формируется как осложнение хронической зависимости. По словам эксперта, при продолжительном употреблении спиртного нарушается нейрохимическая регуляция: страдают дофаминовая система и ГАМК-механизмы, а токсическое воздействие метаболитов этанола повреждает структуры мозга.

«Рост подобных состояний специалисты связывают с несколькими факторами. Один из них — увеличение скрытого потребления алкоголя. Употребление всё чаще происходит вне публичного пространства, что снижает вероятность раннего выявления проблемы. Второй фактор — хронический стресс и эмоциональное выгорание, на фоне которых алкоголь используется как способ краткосрочной регуляции состояния», — отметил нарколог.

К распространённым формам относятся алкогольный делирий, включая «белую горячку», галлюцинозы и бредовые расстройства. Клиническая картина может включать зрительные и слуховые галлюцинации, бессонницу, дезориентацию, выраженную тревожность. В тяжёлых случаях фиксируются тахикардия, перепады артериального давления и судорожный синдром.

Собеседник Life.ru подчёркивает, что подобные эпизоды обычно становятся итогом продолжительного периода зависимости. Среди ранних сигналов — стойкая бессонница, увеличение переносимости алкоголя, потеря контроля над количеством выпитого, раздражительность, тревожность и провалы в памяти. Терапия включает детоксикацию, медикаментозную коррекцию психотических симптомов, стабилизацию соматического состояния и дальнейшую работу с зависимостью.

«Рост алкогольных психозов — это клинический показатель того, что зависимость по-прежнему остаётся актуальной медицинской проблемой. Системная работа с ранними проявлениями расстройства и профессиональная помощь на этапе первых тревожных симптомов остаются ключевыми факторами сохранения психического и физического здоровья», — подытожил специалист.

